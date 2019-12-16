Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал приоритеты своей деятельности на новой должности. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник, 16 декабря.

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сказал Дробович.

По его словам, "это была бы великая победа", если бы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа. Одна из причин, почему это до сих пор не сделано, по его словам, - это то, что Украине нужно больше научных усилий.

В контексте противодействия информационной агрессии Дробович заявил, что верит, что у многих людей, которые живут на неподконтрольных территориях, есть понимание правды.

"Когда мы получим обратно наши территории, наших людей, первое, что нужно сделать - это провести этот общественный диалог и, соответственно, действовать очень деликатно. Предлагать свое видение, предлагать истории успеха Украины, не ставить крест, не сразу давать категоричные ярлыки. Надо вступать в беседу и рассказывать: "Нам интересно, мы ценим это, потому что. А почему вы цените это? Расскажите нам". И так должно происходить это привлечение интереса. Но главным условием успеха этой кампании является успех суверенной Украины", - сказал он.

Мы разбирались, кто возглавил Институт нацпамяти после Вятровича. Дробович - эксперт по вопросам образования и культуры грантовой организации "Институт социально-экономических исследований". Он финансируется посольством США в Украине, ЕБРР и другими западными структурами.

Ранее новый глава Института национальной памяти заявлял, что будет прославлять Казимира Малевича и Валерия Лобановского.