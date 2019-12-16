Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности вместо фактической отмены депутатской неприкосновенности предлагает ее усилить. Об этом сообщается на сайте "Центр противодействия коррупции".

16 декабря Комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил ко второму чтению законопроект №2237 о фактической отмене депутатской неприкосновенности. Однако члены комитета вместо широко анонсированного улучшения существенно ухудшили редакцию, усложнив некоторые этапы расследований в отношении депутатов. Даже по сравнению с тем, как это происходит сейчас.

По действующим нормам, начать дело в отношении нардепа может любой следователь или прокурор. Однако Комитет оставил нормы, согласно которым уголовное производство по отношению к народному избраннику может начать только генеральный прокурор. То есть только один человек сможет вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований. А дела в отношении преступлений депутатов будет зависеть от фигуры начальника ГПУ.

"На практике, если генпрокурор не захочет, то никто другой не сможет даже начать расследование. Если следствие в начале расследования не будет знать, что преступление совершил нардеп, и дойдет таких выводов через полгода, то все собранные к тому времени возникнет риск, что доказательства не будут учтены в суде ", - сказала член правления "Центра противодействия коррупции Елена" Щербан.

Таким образом, правоохранительный комитет отверг собственное обещание предоставить право начинать следствие и другим органам.

Другая новация, согласованная сегодня комитетом, касается предложения о рассмотрении большинства ходатайств следователей на стадии досудебного расследования в обязательном присутствии нардепа.

Сейчас такие ходатайства возможно рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств.

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам депутата, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать оружие, являющееся орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Напомним, на днях во фракции “Слуги народа” провели внутреннее голосование на предмет готовности своих депутатов поддержать снятие депутатской неприкосновенности.

Ранее "Страна" писала о согласии "слуг народа" поддержать снятие неприкосновенности с бывшего президента Петра Порошенко.