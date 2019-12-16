Министр юстиции Украины Денис Малюська, который, по сообщению депутата Анны Скороход, подал прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, 16 декабря выложил в соцсети фото из кабинета со своими башмаками на столе. Загадочный кадр появился на странице министра в Facebook.

Фотографию Малюська сопроводил загадочным коротким комментарием: "Держим интригу".

Скриншот: Facebook

Четыре дня назад "Страна" приводила слова из интервью министра юстиции. Он рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Ранее мы приводили объяснение министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, почему в правительстве многие не довольны зарплатами. Как он выразился, "они видят, что в частном секторе они могли бы получать в 10, в 20 раз больше".