Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые "диктаторские законы" или "законы 16 января". Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на определение от 8 ноября. Решение приняла судья Вита Бортницкая.

В подготовительном заседании адвокаты подали ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия как такие, которыми причинены тяжкие последствия в виде неимущественного вреда.

Но Закон Украины от 13.05.2014 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины". Этим законом определено обязательную составляющую признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины – наличие существенного вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц в виде исключительно имущественного характера.

Следовательно, имеет место частичная декриминализация преступлений, инкриминируемых Ефремову, Гордиенко и Стояну.

Из обвинительного акта и ходатайства защиты усматривается, что материальный ущерб уголовным правонарушениям не нанесен, потерпевшие по делу отсутствуют, гражданский иск не заявлялся.

В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал, указано только, что ходатайствовал о назначении дела к рассмотрению и решения вопроса о закрытии дела на стадии судебного разбирательства.

В итоге судья Бортницкая согласилась закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины уголовное производство закрывается в случае вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние.

Закон, который декриминализирует действия Ефремова, Гордиенко и Стояна вступил в силу в июне 2014, то есть более 5 лет назад. Адвокаты неоднократно ссылались на этот закон, прося о закрытии дела, в частности, и в сентябре в Антикоррупционном суде, но их ходатайство не удовлетворили.

Прокурор обжаловал это постановление Печерского суда. Пока дата заседания в апелляции еще не определена.

Напомним, что Ефремова освободили из-под домашнего ареста, сняли браслет и вернут загранпаспорта.

Также мы писали о том, что генпрокурор направил обвинительный акт в суд против Ефремова.