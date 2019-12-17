Ровно две недели осталось до одного из самых любимых праздников украинцев - Нового года. Это день, когда можно собраться всей семьей, провести время вместе и загадать желания.

Вместе с праздником приходят и долгожданные выходные с зимними каникулами.

"Страна" напоминает, как украинцы будут отдыхать в этом году на Новый год и Рождество.

Итак, две последние субботы декабря будут рабочими, а именно:

21 декабря,

28 декабря.

Благодаря этому, украинцы будут отдыхать так:

29 декабря, воскресенье;

30 декабря, понедельник;

31 декабря, вторник.

1 января, среда.

Затем опять рабочие дни:

2 января, четверг,

3 января, пятница.

И потом еще четыре выходных:

4 января, суббота;

5 января, воскресенье;

6 января, понедельник;

7 января, вторник.

На работу - 8 января, в среду.

Также мы рассказывали, как Киев будет отмечать Новый год.

В центре столицы уже открылась рождественнская ярмарка. Расписание празднеств мы опубликовали здесь.