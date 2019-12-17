Как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество
Ровно две недели осталось до одного из самых любимых праздников украинцев - Нового года. Это день, когда можно собраться всей семьей, провести время вместе и загадать желания.
Вместе с праздником приходят и долгожданные выходные с зимними каникулами.
"Страна" напоминает, как украинцы будут отдыхать в этом году на Новый год и Рождество.
Итак, две последние субботы декабря будут рабочими, а именно:
- 21 декабря,
- 28 декабря.
Благодаря этому, украинцы будут отдыхать так:
- 29 декабря, воскресенье;
- 30 декабря, понедельник;
- 31 декабря, вторник.
- 1 января, среда.
Затем опять рабочие дни:
- 2 января, четверг,
- 3 января, пятница.
И потом еще четыре выходных:
- 4 января, суббота;
- 5 января, воскресенье;
- 6 января, понедельник;
- 7 января, вторник.
На работу - 8 января, в среду.
Также мы рассказывали, как Киев будет отмечать Новый год.
В центре столицы уже открылась рождественнская ярмарка. Расписание празднеств мы опубликовали здесь.
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