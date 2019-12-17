Как украинцы будут отдыхать на Новый год 2020

Ровно две недели осталось до одного из самых любимых праздников украинцев - Нового года. Это день, когда можно собраться всей семьей, провести время вместе и загадать желания. 

Вместе с праздником приходят и долгожданные выходные с зимними каникулами. 

"Страна" напоминает, как украинцы будут отдыхать в этом году на Новый год и Рождество.

Итак, две последние субботы декабря будут рабочими, а именно: 

  • 21 декабря,
  • 28 декабря.

Благодаря этому, украинцы будут отдыхать так:

  • 29 декабря, воскресенье;
  • 30 декабря, понедельник;
  • 31 декабря, вторник. 
  • 1 января, среда. 

Затем опять рабочие дни:

  • 2 января, четверг, 
  • 3 января, пятница. 

И потом еще четыре выходных:

  • 4 января, суббота;
  • 5 января, воскресенье;
  • 6 января, понедельник;
  • 7 января, вторник. 

На работу - 8 января, в среду. 

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В центре столицы уже открылась рождественнская ярмарка. Расписание празднеств мы опубликовали здесь

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