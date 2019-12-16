В понедельник, 16 декабря, в телеграм-канале Владимира Зеленского выложили сообщение о поддержке экс-футболисту сборной Украины Роману Зозуле, который попал в опалу болельщиков в Испании.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как сообщала "Страна", Роман Зозуля, вновь попал в эпицентр скандала в Испании. Матч с ним пришлось прервать из-за оскорбительного скандирования ультрас на стадионе.