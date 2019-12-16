Сегодня на форуме "Будущее Киева" в столице был представлен проект нового Генерального плана города. Согласно принципам, которые заложены в проект, Киев должен стать комфортным, зеленым городом, с безопасной и гармоничной средой и высоким качеством жизни.

Об этом рассказали начальник Коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий и главный архитектор столицы Александр Свистунов, передает Обозреватель.

Как сообщили чиновники, показатели действующего Генплана, который рассчитан до 2020 года, очень устарели и давно не отвечают современным реалиям. По словам Броневицкого, проект нового генплана определяет направления развития столицы на ближайшие 7 лет и на перспективу в 20 лет. Это касается строительства детских садов, школ, создание зеленых зон, инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры города.

Также чиновник отметил, что уже практически завершена подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который должно согласовать Министерство культуры. Этот план является частью Генерального плана города и без него невозможно принять Генплан в целом.

"Отмечу, что в проекте Генплана отражены и предложения киевлян, которые мы получили в последние годы, в том числе и по результатам общественных слушаний. Основные положения проекта нового Генплана рассмотрели эксперты-планировщики Лейпцига, эксперты Совета Европы, и предоставили свои рекомендации и замечания", – сказал он.

Он добавил, что особое внимание уделено формированию единого транспортного каркаса, который обеспечит транспортную доступность расселения и приложения труда, размещения аэропортов, электроподстанций, очистных сооружений, мусороперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

Сергей Броневицкий. Фото: kyivcity.gov.ua

Помимо этого, в проекте говорится о развитии скоростных видом рельсового транспорта, увеличении существующих линий метро и строительстве новой ветки, создании транспортных узлов и перехватывающих парковок. Также предусмотрено строительство новых транспортных переходов через Днепр и достройка Большой окружной дороги.

Речь идет также о строительстве новых электроподстанций, котельных, очистных сооружений дождевой канализации, реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Планируют и популяризацию и широкое применение современных источников энергии – солнечных батарей, тепловых электронасосов; санацию и утепление домов.

По словам Свистунова, разработка Генплана ведется в условиях изменения государственных строительных норм и законодательства, регулирующего планирование и застройку территорий.

По его словам, разработчики Генплана учитывали рекомендации и замечания и продолжают консультации с экспертами Совета Европы, Всемирного банка и планировщиками города Лейпцига – собрату Киева.

Александр Свистунов. Фото: kyivcity.gov.ua

"Проектировщики учитывают рекомендации специалистов и принципы развития городов в странах Европы: развитие городской агломерации вместо экстенсивного роста города-мегаполиса, приоритет для пешеходов, а не автомобилей, стала мобильность города коротких расстояний вместо создания спальных монофункциональных районов, а также увеличение зеленых зон, развитие альтернативной энергетики и т.д.", – отметил Свистунов.

Он отметил, что Департамент градостроительства и архитектуры КГГА будет проводить общественные слушания проекта нового Генплана столицы и общественное обсуждение его стратегической экологической оценки. Чтобы привлечь к обсуждению как можно больше киевлян, запланировано проведение информационных мероприятий – презентаций, телевизионных программ, публичных конференций.

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