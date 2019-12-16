Нападение на народного депутата из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко оказалось инсценировкой СБУ. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник.

Отмечается, что сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью.

"Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора оговоренное денежное вознаграждение. В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений", - говорится в сообщении. Во время его проведения, действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинения возможных телесных повреждений или иных насильственных действий в отношении народного избранника было предупреждено.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - пишет пресс-служба.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) (наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет). Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору преступления.

Напомним, что на "слугу народа" в Сумах напали неизвестные в балаклавах прямо возле подъезда его дома.

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