Неизвестный в Нововолынске Волынской области напал на депутата местного горсовета и избил его металлическим прутом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынский области.

Как сообщается, нападение было совершено около 13 часов на улице Кобзаря.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и руководство Нововолынского отделения полиции. Пострадавший находится на обследовании в больнице. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и привлечения его к ответственности", - сообщают правоохранители.

Происшествие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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