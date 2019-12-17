Во вторник, 17 декабря, двадцать первый день лунного цикла. В целом он благоприятен для действий, для творчества, для заключения браков. Сегодня может обостриться решимость, чувство справедливости. Могут поступать интересные предложения по работе, возможен карьерный рост.

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Овен (20.03 - 21.04)

Сегодня многие запланированные дела могут не состояться - слишком быстро все будет меняться вокруг вас. Звезды советуют принимать то, что происходит и сосредоточиться сегодня больше на духовном, чем на активных действиях на работе и в социуме.

Телец (19.04 - 22.05)

В приоритете сегодня сфера карьеры. Возможен разговор с начальником, решение важных деловых вопросов. В целом день неплохой. Если подойти к рабочим вопросам с ясной головой, структурировать их, то можно со многим разобраться.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Близнецов сегодня по гороскопу будут преследовать неожиданности - внезапные встречи, повороты судьбы, выявленные факты. Причем не обязательно, что эти неожиданности будут неприятными.

Рак (21.06 - 23.07)

У Раков сегодня семейный день. Его хорошо посвятить поддержке родных, укреплению семейных связей. Проведите время с семьей и детьми, позвоните родителям, предложите помощь родственникам. Это даст свои плоды и поддержку в ответ.

Лев (22.07 - 24.08)

У Львов сегодня обострится интуиция, мудрость. Легко и плодотворно будет общаться с окружающими, вести деловые переговоры, предлагать свои идеи начальству. Вас услышат, поймут и пойдут навстречу.

Дева (22.08 - 24.09)

У Дев хороший день. Вы почувствуете поддержку, получите положительные эмоции и впечатления от общения с окружающими. Сосредоточьтесь сегодня на своей социальной жизни, прокладывайте мостики к другим людям.

Весы (22.09 - 24.10)

Существует высокая вероятность финансовых поступлений. Это может быть зарплата, получение прибыли, возможно, вам вернут долг. Также это хороший день, чтобы проанализировать свои ресурсы и потенциальные источники дохода.

Скорпион (23.10 - 23.11)

У Скорпионов могут возникнуть трудности из-за подколок окружающих. Главное не реагировать на это слишком эмоционально, чтобы попусту не тратить время и нервы. Сосредоточьтесь на своих делах и не позволяйте себя отвлекать по пустякам.

Стрелец (22.11 - 22.12)

У Стрельцов крайне удачный день. Звезды сулят удачу в делах, поездках - как на небольших, так и на коротких расстояниях. Пользуйтесь этим, чтобы вставить в график важные дела.

Козерог (21.12 - 21.01)

Козерогам предстоит решать важные дела, встречаться с начальством, с влиятельными людьми. Нужно будет заручиться их поддержкой. Сделать это поможет ваше обаяние и профессионализм, за который вас ценят.

Водолей (20.01 - 19.02)

У Водолей сегодня благоприятный день, чтобы внедрить в жизнь свои идеи. Возможно, придется применить давление, но иногда победы без этого не достичь. А шансы на нее весьма высоки.

Рыбы (18.02 - 21.03)

У Рыб выпадет спокойный день без потрясений и особых стрессов. Хорошо посетить места вашей силы - храм, сходить на прогулку на природе, провести медитацию. День удачный, чтобы просить о помощи высшие силы.

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