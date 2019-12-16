Верховный суд разрешил Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом, сохранить свое название. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта о переименовании УПЦ МП. Об этом Главкому сообщил управляющий делами УПЦ МП, постоянный член Священного Синода УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний. Также издание приводит полный текст постановления суда.

Верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление Предстоятеля УПЦ МП и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые подшефные Киевской Митрополии УПЦ МП. Кстати, часть из них находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд", - говорится в постановлении Верховного суда.

Отмечается, что Киевская митрополия УПЦ МП добивается в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года №37 "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Напомним, что министр Бородянский в ноябре заявлял, что нужно переименовать УПЦ.

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