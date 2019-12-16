В понедельник, 16 декабря, члены Нацкорпуса, Нацдружин, а также фермеры и аграрии перекрыли трассу Харьков-Чугуев. Об этом сообщили в пресс-службе Нацкорпуса.

Протестующие требуют у власти и президента "прислушиваться к голосу народа и снять с рассмотрения все законопроекты, позволяющие распродавать сельскохозяйственную землю".

Митингующие отметили, что снятию моратория на продажу земель, должны предшествовать, как минимум, запрет продажи земли иностранцам; уменьшение допустимого объема земли в собственности одного лица, с 210 000 ГА, до 500 ГА и полный аудит с/х земель Украины.

Фото: t.me/natsionalKharkiv

Как сообщала "Страна", советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил разведение войск в Золотом, а также заявил, что считает Нацкорпус незаконным вооруженным формированием.

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