Украинцам готовят очередные нововведения по трудововому законодательству. "Страна" уже писала о скандальном "кодексе Милованова", который предусматривает серьезное закручивание гаек для наемных работников. Из текста проекта, который оказался в распоряжении редакции, следует, что 8-часовой рабочий день останется лишь в качестве ориентира. Работодатели смогут нагружать персонал сверхурочным трудом. То есть, как отмечали эксперты, фактически после принятия этого кодекса, предприятия смогут устанавливать и 12-часовой рабочий день.

Также компании смогут увольнять рабочих, расторгая контракты раньше времени. Причем, под увольнение рискуют попасть даже такие защищенные категории, как, к примеру, беременные и матери в декретном отпуске. Одной из причин для увольнений могут стать слишком частые болезни сотрудника. Закон о профсоюзах предлагается вообще отменить. То есть, согласовывать массовые сокращения персонала с профсоюзами в случае принятия этого проекта уже не потребуется.

Но на днях в парламенте появился новый законопроект по труду. Проект №2584 зарегистрировала глава профильного комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Документ более узкий, чем "кодекс Милованова". Он предусматривает внесение изменений в существующее трудовое законодательство исключительно в части увольнений.

В новом проекте прописаны дополнительные основания для увольнения. Это, в частности:

изменение собственника (в этом случае могут уволить руководителя компании и его заместителей, а также главного бухгалтера)

утрата доверия собственника к сотруднику. В этом случае работодатель может досрочно разорвать трудовое соглашение. Но обязан сообщить работнику об увольнении не менее чем за 15 дней, если тот проработал на предприятии до 6 месяцев, за 30 дней, если стаж человека больше 6 месяцев, и за 60-90 дней, если сотрудник проработал 5-10 лет.

Но эти сроки можно нарушить. Работодателю хотят разрешить выставлять людей за дверь хоть в тот же день, когда он "утратит доверие". Правда, придется заплатить - по двойной ставке ежедневного заработка за каждый день уменьшения срока "предупреждения". А если работник не согласится уйти сразу с денежной компенсацией, то его можно уволить и без согласия, но выплатить придется уже по четыре ставки ежедневного заработка за каждый день.

То есть, если в компании хотят уволить сотрудника с окладом в 10 тысяч гривен, проработавшего на этом месте меньше полугода, но нужно будет заплатить ему сразу 7,5 тысяч гривен или терпеть его еще две недели.

"Интересно, что в проекте не прописано, что имеется в виду под "утратой доверия" работодателя, и поэтому его можно трактовать как угодно, - отмечает руководитель департамента правовой защиты Федерации профсоюзов Дмитрий Лях. То есть, уволить могут как по делу, скажем, за срыв контракта, так и по настроению или из-за личной неприязни. Дмитрий Лях прогнозирует, что, если проект примут, увольнение с формулировкой "по утрате доверия" станет едва ли не самым распространенным в Украине".

Можно будет увольнять беременных или тех, кто находится в декретном отпуске, но только если причина увольнения не связана с рождением ребенка. Доказать отсутствие такой причинно-следственной связи должен работодатель. Тут, очевидно, вполне пригодится пункт об "утрате доверия".

"В таких случаях должны быть хотя бы денежные компенсации. Но о них в проекте ничего не написано", - говорит Дмитрий Лях.

Также в проекте указано, что, если сотрудник откажется подписывать допсоглашение о том, что согласен на увольнения по перечисленным выше причинам и другим, которые есть в КЗОТе, то договор с ним могут разорвать тут же - только на основании его несогласия.

Проект № №2584 предлагает убрать из действующего трудовго законодательства норму о необходисости согласований увольнений с профсоюзами.

Также из КЗоТа хотят вычеркнуть пункт об обязательном трудоустройстве беременных и женщин с детьми до трех лет в случае реорганизации или ликвидации предприятия или в случае окончания их трудового контракта.

В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан "с целью привлечения в страну инвестиций".

"Ни один инвестор не будет вкладывать свои средства без уверенности в их защищенности, что в свою очередь связано с предоставлением ему возможностей контролировать и влиять на менеджер предприятия, акционером или собственником которого он является", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что его принятие позволит Украине продвинуться в рейтинге Мирового банка Doing Business.

Впрочем, как говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, предложенные нормы явно нарушают конституционные права украинцев на труд. Кроме того, такие "упрощенные" увольнения могут привести к обратному эффекту, когда сотрудники потеряют доверие к работодателю и будут скорее делать вид, что работают, чем трудиться на благо компании.

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