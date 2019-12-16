Пока население Украины стремительно сокращается, фактическая численность населения столицы превысила 3 млн человек. Об этом сообщил глава коммунальной организации "Институт генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий, передают Українські новини.

"Согласно действующему генплану был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн. А уже сегодня фактическое население превысило 3 млн жителей", - сказал он.

По его словам, эти данные были предоставлены Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук.

По прогнозу численности населения на 2041 год, население Киева увеличится до 3,8 млн человек. Как отметил Броневицкий, по состоянию на 2019 год в Киеве находятся 1,2 млн автомобилей и ежедневно в город въезжает более 200 тыс. автомобилей.

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