Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что была вынуждена путешествовать по Германии на полу поезда, а на самом деле путешествовала в вагоне первого класса. На неправдивой информации ее поймали местные железнодорожники.

"Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то домой! - написала в Twitter Грета, прикрепив к посту фото, на котором школьница тоскливо глядит в сторону, сидя на полу в тамбуре в окружении гигантских чемоданов.

Фото: twitter.com

Подписчики Греты уж было всплакнули и в комментариях стали поддерживать бедняжку, вставшую на борьбу с климатическими изменениями. Но буквально через несколько часов немецкие железные дороги ответили Тунберг.

"Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменениями климата! Мы рады, что в субботу ты проехалась на нашем поезде ICE 74 (поезд следует из Цюриха через Базель, Франкфурт и Гамбург в Киль - Ред.)… И было бы еще лучше, если бы ты также рассказала, как дружелюбно и профессионально тебя обслуживала наша команда на твоем месте в первом классе", - говорилось в публикации.

Cитуация оказалась неприятная, и Грете пришлось объясниться. Она попыталась оправдаться, что место в первом классе она получила спустя почти пять часов (в пути поезд более 8 часов - Ред.), проехав Гёттинген. А до этого и вовсе была накладка с поездом из Базеля.

"Разумеется, это не проблема, и я этого никогда не говорила. Переполненные поезда - это хороший знак, это означает, что спрос на железнодорожные поездки высок!" - добавила экоактивистка.

Фото: twitter.com

Напомним, что Грета Тунберг публично извинилась за призыв "поставить политиков к стенке".

Также мы писали о том, что Трамп посчитал нелепым признание Греты Тунберг человеком года и посоветовал ей сходить в кино с другом.