В понедельник, 16 декабря, в правоохранительном комитете Верховной Рады проголосовали "за" и рекомендовали принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для "кнопкодавов".

Комитет рекомендовал парламенту Украины принять во втором чтении и в целом законопроект 2148 о криминализации кнопкодавства. По его текущей редакции в случае принятия, журналисты смогут сообщать Аппарату парламента о зафиксированных ими фактах "кнопкодавства".

Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен. Этот документ был принят в первом чтении 29 октября.

Фото: twitter.com/chesno_movement

Как сообщала "Страна", в "Оппозиционной платформе - За жизнь" предложили ввести уголовную ответственность за кнопкодавство. Об этом рассказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не потребовал кнопкодавов из "Слуг народа" сложить мандат. Они попросили прощения.