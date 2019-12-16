Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Об этом сообщила исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход в Telegram, ссылаясь на источники.

По ее словам, причина прошения - недостаточное материальное обеспечение.

"Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества "дебилов" в Кабмине и не только!", - написала Скороход.

Скриншот: t.me/AnnaSkorokhod

Напомним, ранее министр Малюська рассказал, что если ему не поднимут зарплату минимум до 80 тысяч гривен, то надолго его "не хватит".

Ранее сообщалось, что Милованов может получить за ноябрь премию в 1630%, что равняется 236 тысяч гривен.