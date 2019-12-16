Два пешехода погибли в результате ночного ДТП в Харькове. Об этом сообщается на сайте ГУНП Харьковской области.

Уточняется, что смертельная авария произошла в ночь на понедельник на ул. Клочковской.

"55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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