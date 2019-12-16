В НАТО считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь блока Оана Лунгеску. Об этом пишет в понедельник, 16 декабря, Интерфакс-Украина.



"Россия последовательно наращивает активность под водой. В этом (2019 - Ред.) году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен "холодной войны", - сказала Лунгеску.



По ее словам, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.

Как сообщала "Страна", у президента Украины предложили отказаться от вступления в НАТО по примеру Финляндии. В связи с этим нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.

"Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией", - пояснила депутат.

Напомним, что власти Турции пригрозили выгнать США с двух военных баз НАТО в случае введения санкций за ЗРК С-400.