Во вторник, 17 декабря, в Украину придет очень теплая, как для декабря погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, завтра осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме севера страны, местами ожидается туман. Температура ночью от -4...-1 градусов мороза; днем +5...+10 тепла, в западных областях и на юге Одесской области +11...+16 градусов.

В Киеве – без осадков; ветер южный; температура ночью +1...+3 тепла, днем +​​8...+10 градусов.

Отмечается, что по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем ​​была +8,7 градусов тепла в 1937 году, самая низкая ночью -25,1 мороза в 1997 году.

В среду, 18 декабря, также не будет осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 тепла, днем ​+​7...+12, в южной части и в западных областях местами +14...+16. В столице осадков не будет. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +10...+12.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что 16 декабря в Украину пришло весеннее тепло среди декабря.

Также мы писали, что синоптик сообщила, что в ближайшие дни декабря в Украине ждут весеннее тепло.