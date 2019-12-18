"Страна" публикует гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 18 декабря.

Овен (20.03 - 21.04)

Самое время поднимать настроение самому себе. Послушайте любимую музыку, посмотрите фильм, приготовьте вкусный ужин. Не ждите, что кто-то сделает для вас праздник. Создавайте его сами, и поделитесь бодрым духом со своим окружением.

Телец (19.04 - 22.05)

Лень иногда бывает продуктивной. Она помогает перегрузиться, чтобы двигаться дальше уже с новыми силами. По возможности займитесь ничегонеделанием. Отоспитесь. Расслабьтесь физически. Вы слишком много трудитесь в последнее время.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Пора починить свой дом. Вокруг поломанных вещей и приборов концентрируется отрицательная энергетика. Нужно это исправлять. А если не получается - избавляться. Люди иногда не задумываются о том, что постоянно капающий кран или сломанная дверца шкафа вызывает негативные эмоции, но это так.

Рак (21.06 - 23.07)

Вы уже начали строить планы на путешествия в следующем году? Если нет, то начинайте это делать, мечтать и при необходимости копить деньги. Поездки, даже не на дальние расстояния, будут давать вам заряд энергии и помогать вам сохраняться внутреннее спокойствие.

Лев (22.07 - 24.08)

Все ли у вас хорошо в личной жизни? Помните: ломать - не строить. Разрушить можно что угодно за минуту, а вот получится ли это восстановить - большой вопрос. Если есть какие-то недомолвки, проговаривайте это, дискутируйте. В спокойной беседе вы придете к консенсусу.

Дева (22.08 - 24.09)

Быть сконцентрированными на себе - это не есть плохо. Но иногда нужно немного расширять свой фокус. Провести косметический ремонт в подъезде можно и самому, как и стать инициатором субботника. Ваш дом не ограничивается дверью квартиры. Если есть возможность сделать свой двор, свое село или город хоть чуточку лучше, нельзя терять это шанс.

Весы (22.09 - 24.10)

Неизвестное кажется странным? Не хочется впускать в свою жизнь новых людей? Зря. Рискните и увидите, как к лучшему изменится ваша жизнь. Если вы давно думаете о смене работы, переезде, учебе - пробуйте. Вершины покоряются храбрым.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Начали ли вы уже покупать новогодние подарки своим близким и друзьям? Постарайтесь сделать каждому хотя бы небольшой подарочек. А коллег на работе можно угостить тортом или вашим коронным блюдом. Люди оценят это небезразличие. Потому что самое ценное - это внимание, а не количество денег, потраченных на сюрприз.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Звезды советуют Стрельцам заняться познанием себя, вычленением своих страхов и борьбой с ними. Постарайтесь чаще переводить дыхание. Успокаивайтесь, и выпейте вкусный травяной чай. Посмотрите в окно на ночное небо. Помечтайте. Мечтайте много-много. Может так оказаться, что большинство мечт вы можете сами исполнить уже сейчас.

Козерог (21.12 - 21.01)

Не тратьте силы на помощь тем, кому она не нужна. Если вас попросили помочь, то, конечно, нужно постараться. Но важно учитывать, чтобы оказание услуги не шло вразрез с вашими интересами. В противном случае, несчастными окажитесь вы сами.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеям необходимо заняться своим здоровьем. Посетить врача в профилактических целях. Если доктор рекомендует, то пропить витамины. Физические упражнения, здоровое питание, дыхательные практики - все это поможет сохранить тонус вашего организма.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Канун Нового года - самое время, чтобы исполнять мечты. Постарайтесь сделать это для тех, кто в этом нуждается. Например, отвезите в детский дом вещи и игрушки, которые вашей семье уже не нужны. Делать добро - это так просто. Не быть чуждым к чужой беде - просто. Не забывайте об этом.

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