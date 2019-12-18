Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для всех знаков зодиака

"Страна" публикует гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 18 декабря. 

Овен (20.03 - 21.04) 

Самое время поднимать настроение самому себе. Послушайте любимую музыку, посмотрите фильм, приготовьте вкусный ужин. Не ждите, что кто-то сделает для вас праздник. Создавайте его сами, и поделитесь бодрым духом со своим окружением. 

Телец (19.04 - 22.05) 

Лень иногда бывает продуктивной. Она помогает перегрузиться, чтобы двигаться дальше уже с новыми силами. По возможности займитесь ничегонеделанием. Отоспитесь. Расслабьтесь физически. Вы слишком много трудитесь в последнее время. 

Близнецы (20.05 - 22.06)

Пора починить свой дом. Вокруг поломанных вещей и приборов концентрируется отрицательная энергетика. Нужно это исправлять. А если не получается - избавляться. Люди иногда не задумываются о том, что постоянно капающий кран или сломанная дверца шкафа вызывает негативные эмоции, но это так.  

Рак (21.06 - 23.07)

Вы уже начали строить планы на путешествия в следующем году? Если нет, то начинайте это делать, мечтать и при необходимости копить деньги. Поездки, даже не на дальние расстояния, будут давать вам заряд энергии и помогать вам сохраняться внутреннее спокойствие. 

Лев (22.07 - 24.08)

Все ли у вас хорошо в личной жизни? Помните: ломать - не строить. Разрушить можно что угодно за минуту, а вот получится ли это восстановить - большой вопрос. Если есть какие-то недомолвки, проговаривайте это, дискутируйте. В спокойной беседе вы придете к консенсусу. 

Дева (22.08 - 24.09) 

Быть сконцентрированными на себе - это не есть плохо. Но иногда нужно немного расширять свой фокус. Провести косметический ремонт в подъезде можно и самому, как и стать инициатором субботника. Ваш дом не ограничивается дверью квартиры. Если есть возможность сделать свой двор, свое село или город хоть чуточку лучше, нельзя терять это шанс. 

Весы (22.09 - 24.10)  

Неизвестное кажется странным? Не хочется впускать в свою жизнь новых людей? Зря. Рискните и увидите, как к лучшему изменится ваша жизнь. Если вы давно думаете о смене работы, переезде, учебе - пробуйте. Вершины покоряются храбрым. 

Скорпион (23.10 - 23.11) 

Начали ли вы уже покупать новогодние подарки своим близким и друзьям? Постарайтесь сделать каждому хотя бы небольшой подарочек. А коллег на работе можно угостить тортом или вашим коронным блюдом. Люди оценят это небезразличие. Потому что самое ценное - это внимание, а не количество денег, потраченных на сюрприз. 

Стрелец (22.11 - 22.12) 

Звезды советуют Стрельцам заняться познанием себя, вычленением своих страхов и борьбой с ними. Постарайтесь чаще переводить дыхание. Успокаивайтесь, и выпейте вкусный травяной чай. Посмотрите в окно на ночное небо. Помечтайте. Мечтайте много-много. Может так оказаться, что большинство мечт вы можете сами исполнить уже сейчас. 

Козерог (21.12 - 21.01) 

Не тратьте силы на помощь тем, кому она не нужна. Если вас попросили помочь, то, конечно, нужно постараться. Но важно учитывать, чтобы оказание услуги не шло вразрез с вашими интересами. В противном случае, несчастными окажитесь вы сами.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеям необходимо заняться своим здоровьем. Посетить врача в профилактических целях. Если доктор рекомендует, то пропить витамины. Физические упражнения, здоровое питание, дыхательные практики - все это поможет сохранить тонус вашего организма.

Рыбы (18.02 - 21.03) 

Канун Нового года - самое время, чтобы исполнять мечты. Постарайтесь сделать это для тех, кто в этом нуждается. Например, отвезите в детский дом вещи и игрушки, которые вашей семье уже не нужны. Делать добро - это так просто. Не быть чуждым к чужой беде - просто. Не забывайте об этом. 

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