Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель дала позитивную оценку саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также была затронута тема энергобезопасности стран ЕС и сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что у Путина надеются, что следующая встреча Нормандского формата будет успешнее.

Также мы писали, что Песков признал, что участники нормандской встречи общались на повышенных тонах.