Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

"Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - сказала она.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди сообщил президенту России Владимиру Путину, что приедет в Москву на 75-летие Победы.

Как сообщала "Страна", президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России вернуть останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену. Во время кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении. Пушечный выстрел оторвал ему ногу. Гюдена был эвакуировали в Смоленск, где он и умер.