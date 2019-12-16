По состоянию на понедельник, 16 декабря, НАК "Нафтогаз Украины" отрицает достижение каких-либо договоренностей с российской стороной о транзите газа. Об этом сообщается на сайте компании.

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии", - сообщили в "Нафтогазе".

"Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", – добавил "Нафтогаз" в сообщении в Facebook.

Напомним, 13 декабря в Вене прошел очередной этап переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

Также мы сообщали, что директор "Нафтогаза" Витренко связал рост цены на газ для населения с коррупцией в компании.