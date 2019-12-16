На собеседовании Александра Новикова на должность председателя Национального агентства противодействию коррупции (НАПК), которого назначили на эту должность, на вопрос иностранного эксперта, как он как глава НАПК поступил, если бы узнал, что его заместитель - гей, Новиков ответил, что "готов рисковать".

"Законодательство запрещает любые формы дискриминации. Требования к заместителю такие же, как и к главе. Такая информация не была бы для меня основанием для его непредставления", - заявил Новиков на видео собеседования, размещенном в Youtube Кабмином.

"Меня интересуют только профессиональные качества моего заместителя. Хотя, возможно, общество и не готово к тому равенству, которому требует закон. Я смогу объяснить свой выбор и готов рисковать", - добавил он.

Также текстовую трансляцию в Twitter опубликовало Transparency International Ukraine.

Фото: t.me

Фото: twitter.com/TransparencyUA

Новикову задают вопрос о заместителе-гее с 2:43:11. Видео: youtube.com

Напомним, что комиссия по отбору главы НАПК провела заседание почти полностью на английском языке.

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