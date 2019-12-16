Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорил к году условно жителя села Матроска в Одесской области за использование коммунистической символики, передает Думская.

Фото: Бессарабия Inform

Как сообщается, мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Как было установлено, 9 мая этого года мужчина прикрепил к заднему колесу своего велосипеда красный флаг, на котором были изображены пятиконечная звезда, серп и молот, а также присутствовала надпись на русском языке "Отечественная война".

С этой символикой осужденный проехался по улицам села, после чего его задержала полиция. Позже он согласился на сделку с прокуратурой, признав свою вину.

Ранее сообщалось, что против владельца зеленого Porsсhe с надписью "Зе!" открыли дело за использование символики "Слуги народа".

Также мы писали, что повестку об обязательной явке в суд по делу о символике дивизии СС Галичина Вятровичу пришлют домой и на работу.