Апелляционный суд 11 принял решение в пользу дипломата Василия Марущинца по его иску к МИД за "противоправное" увольнение 31 мая 2018 года с должности консула Украины в Германии на основании того, что сам факт использования таких слов как "фашист", "антифашист", "ж@ды" не могут быть доказательством распространения информации, которая содержит признаки антисемитизма, ксенофобии, шовинизма и т.д.

Об этом сказано в решении Шестого апелляционного административного суда по иску Марущинца, фрагмент которого в Facebook приводит журналист Денис Иванеско.

"Сам факт использования слова "ж@д" не является доказательством антисемитизма, разжигания межнациональной вражды и шовинизма", - цитирует Иванеско решение Шестого апелляционного административного суда.

"Изучаю, как суд умудрился восстановить в должности бывшего консула в Гамбурге Марушинца. С судом уже все ясно - они "коллеги" Марушнца и, судя по решению, разделяют его взгляды. Не удивлюсь, если и распространяют. Интересно, что будет с этими смелыми судьями, если они назовут афроамериканцев в США каким-либо иным словом?" - резюмировал он.

Фото: facebook.com

Напомним, МИД уволил консула из-за его антисемитских заявлений, которые он не стесняясь размещал на своей странице в Facebook. Вскоре Марущинец потребовал через суд восстановить его в должности.

Однако суд, состоявшийся в мае 2019 года, отказался это делать. В результате консул-антисемит подал апелляцию и выиграл суд против МИДа.

Также мы писали о том, чем занимается восстановленный в должности Марушинец.