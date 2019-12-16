Один из пунктов изменений в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Зеленским, может легализовать уже принятый закон об особом статусе для Донбасса.

Об этом сообщат Telegram-канал "Политика Страны".

Как сообщается, речь идет о правках в статью 92 Конституции, где к нормам, которые регулируются принимаемыми Радой законами Украины, относится и "правовой статус административно-территориальных единиц".

"Эта норма позволяет легализовать уже принятый ранее закон об особом статусе Донбасса, либо аналогичный закон, который примут в будущем. И, таким образом, формально избежать необходимости внесения дополнительных изменений в Конституцию", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, отменить эти законы можно будет лишь 226 голосами.

"При этом в Минских соглашениях прямо написано, что особый статус должен быть закреплен в Конституции. А потому, как пишет канал, не факт, что Россия и другие партнеры по "нормандской четверке" примут этот ход за реализацию норм Минских соглашений", - пишет телеграм-канал.

Ранее "Страна" подробно описала, как Зеленский хочет поставить в регионы префектов и подвесить на крючок местные советы.

Перед этим в "Слуге народа" пояснили, что новый закон об особом статусе Донбасса не предусматривает изменений Конституции.