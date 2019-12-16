Волонтер Юлия Кузьменко, которую следствие подозревает в убийстве Павла Шеремета, через адвоката власть Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием. Об этом защитник Кузьменко написал на своей странице в Facebook.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения", - написал Добош слова Кузьменко, которые она просила донести до всех.

"Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу", - цитирует Добош слова Кузьменко, которую суд арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года.

Фото: facebook.com

Напомним, что Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".

12 декабря, стало известно о задержании первых подозреваемых. Полиция объявила подозреваемыми медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлия Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и супругов Инна и Владислав Грищенко. О том, как это было, читайте в материале "Страны".

Также "Страна" писала о том, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".