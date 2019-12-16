Министерство иностранных дел не исключает возобновления грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донбасса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - отметил Пристайко.

Он добавил, что во время нормандской встречи было договорено, что в течение 30 дней нужно определить новые возможные КПВВ на Донбассе. По словам Пристайко, наиболее вероятным местом для нового КПВВ является Золотое.

"У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгара. Там действительно сделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Пристайко, на Донбассе может начаться постоянное перемирие уже на этой неделе.

Таже мы сообщали, что в России отреагировали на слова Пристайко о миротворцах ООН на Донбассе.