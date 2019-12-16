В понедельник, 16 декабря, народный депутат Антон Поляков написал заявление о выходе из партии "Слуга Народа". Об этом говорится в его телеграм-канале.

"На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем", - отмечается в опубликованном сообщении.

До того он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, уже во многом потерял контроль над парламентской фракцией "слуг народа", самой партией и даже над собственным Офисом (администрацией).

Фото: t.me/poliakovanton

Как сообщала "Страна", 3 декабря Антон Поляков пришел в Верховную Раду в неординарной футболке с надписью "Занимайтесь любовью, а не ФОП". Так он выразил свой протест против планируемых нардепами драконовских мер в отношении частных предпринимателей. Также он оказался зацеплен в секс-скандале Клитиной.

Ранее он обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о необходимости проверить на предмет возможного совершения преступления некоторыми членами своей фракции по делу о переговорах представителей фракции "СН" и руководства полиции Днепропетровской области, которые состоялись в одном из ресторанов Кривого Рога.

Напомним, что процедуру исключения двух мажоритарщиков - Антона Полякова и Анну Скороход из фракции "Слуга народа" начали 15 ноября. Накануне они демонстративно отказались голосовать за скандальное снятие моратория на продажу земли. Но это вряд ли стало единственной и решающей причиной исключения депутатов. Олеся Медведева разбиралась в произошедшем в "Ясно.Понятно" блоге: