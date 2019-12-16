Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не исключает поддержку Верховной Радой во вторник, 17 декабря, в первом чтении законопроекта об игорном бизнесе, передает Интерфакс-Украина.

"Возможно, если нам повезет, во вторник проголосуем в первом чтении, то есть - завтра", - сказал Арахамия журналистам в понедельник в Киеве.

Как писала "Страна", Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект №2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Согласно документу, предлагается ограничить количество лицензий для игорных учреждений, установить требование о размещения залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных гостиниц, казино – на территории пятизвездочных.

Кроме того, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что проект Госбюджета-2020 предусматривает легализацию казино и 12 миллиардов от приватизации.