Один человек погиб в результате столкновения легковушек и школьного автобуса с детьми, которое произошло 15 декабря в Тернопольской области на автодороге "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" вблизи села Кровинка. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"По предварительной информации: водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а затем врезался в еще один встречный автомобиль ВАЗ-21074", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при солкновении погиб на месте водитель ВАЗа, мужчина 1957 года рождения, житель Тернополя.

Во время проверки стало известно, что на момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в смт Дружба.

"К счастью, дети не пострадали. Водителя иномарки - жителя Львовской области, задержали согласно статье 208 УПК", - отметили в полиции.

По предварительной информации, все водители были трезвы, а транспорт исправен, данный факт внесен в ЕРДР согласно ст.286 ч.2 УК. Продолжается следствие.

Фото: tp.npu.gov.ua

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