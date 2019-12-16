Во вторник, 17 декабря, на повестке дня парламента окажется законопроект, который был подан еще в 2015 году группой депутатов от фракции БПП из ближайшего окружения Петра Порошенко, а также группы еврооптимистов, относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о противодействии дискриминации.

Оппоненты принятия закона говорят о том, что он уничтожит свободу слова, ведь, если депутаты за него проголосуют, уже никто не сможет критиковать ЛГБТ и высказывать несогласие с пропагандой однополых отношений.

О чем же говорится в этом документе - разбиралась "Страна".

Тернистый путь проекта

В первом чтении законопроект №0931 был принят в начале 2016 года. С тех пор он был доработан и появился на повестке дня парламента 9 созыва. Этим документом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормами о предотвращении и противодействии дискриминации.

Так, за нарушение законодательства о предотвращении и противодействии дискриминации предлагается штрафовать граждан на сумму от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов (3400-5100 грн), а должностных лиц и субъектов предпринимательской деятельности - от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов (5100-8500 гривен).

Повторные нарушения могут привести к штрафам до 700 необлагаемых налогом минимумов (11 900 гривен).

Кроме того, в проекте предлагается значительное расширение полномочий омбудсмена, предоставив уполномоченному возможность издавать обязательные к исполнению предписания, если было нарушено законодательство о дискриминации.

Также законопроектом предусматривается введение терминов "разумное приспособление" и "отказ от разумного приспособления", которые касаются дискриминации в отношении людей с инвалидностью.

Данный проект уточняет нормы действующего в Украине закона об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине, принятого еще в 2014 году. Этим документом дана следующая характеристика понятия дискриминация - это ситуация, при которой лицо или группа лиц по их признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного, материального положения, места проживания, языковым или другим признакам, которые были, есть или могут предполагаться, поддается ограничениям в признании, реализации и пользовании прав и свобод, кроме случаев, когда такое ограничение имеет правомерную, объективно обоснованную цель.

Этот перечень не был исчерпывающим. Таким образом, под понятие "другие признаки" можно было отнести что угодно. В том числе, и нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Однако, этот документ не устанавливал ответственность за дискриминацию, что и решили исправить в 2015-м нардепы от БПП, а ныне доработал действующий созыв Рады.

Во время принятия проекта в 1 чтении говорилось, что этот законопроект является частью реализации Дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения на 2018 - 2019 гг. А также реализует задачи второго этапа выполнения Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Кроме того, проект вносит изменения в Уголовный кодекс. На данный момент в Уголовном кодексе Украины в статье 161 предусмотрено, что умышленные действия по оскорблению граждан влекут за собой не только штрафы, но и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Максимальная санкция по этой статье была до 8 лет.

Законодатели вносят изменения в 1 часть этой статьи и выводят из-под уголовной ответственности ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, материального положения места проживания, по языковых и других признаков.

Таким образом, если законопроект будет принят, ущемление, например, по языковым признакам (например, носителей русского языка) не будет подпадать под уголовную ответственность, а только под административную.

Кроме того, в документ были внесены такие понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация". Их трактовка выписана таким образом, что соотнести с дискриминацией в будущем можно будет едва ли не любое ущемление прав. Например, "дискриминация по ассоциации" означает ситуацию, когда лицо или группа лиц поддаются дискриминации в любой форме из-за наличия связи между ними и лицами или группами лиц, которые имеют "определенные признаки".

Такие размытые трактовки, а также упоминание того, что этот законопроект призван гармонизировать законодательство в сфере противодействия дискриминации с правом Европейского союза, уже привели к тому, что вокруг него сложился общественное мнение, что это проект о запрете критики ЛГБТ-сообществ.

Тем более, что рассмотрение документа в 1 чтении произошло после появления доклада ООН "Дискриминация в Украине: очевидная и скрытая", в котором говорилось, что дискриминация в нашей стране стала настоящей проблемой, которая может коснуться каждого.

"Расовая принадлежность, цвет кожи, национальная или этническая принадлежность, пол, гендер и гендерная идентичность, возраст, состояние здоровья, гражданство или его отсутствие, семейное и брачное положение, социальное положение, род занятий, материальное положение, отношение к религии, конфессиональная принадлежность", - вот далеко не исчерпывающий перечень проявлений дискриминации, говорилось в отчете ООН.

"Свобода слова под угрозой ликвидации"

В то же время, религиозные организации заявили, что этот законопроект может установить штрафы для тех, кто критикует ЛГБТ, поскольку дискриминация по половому признаку будет подпадать под административную ответственность.

А на сайте президента даже появилась петиция с требованием не допустить принятие этого законопроекта.

В частности, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), который представляет все украинские конфессии, отмечает, что в случае принятия документа будет нивелировано право верующих на свободное выражение мнения в соответствии со свободой вероисповедания.

Соответствующее заявление ВСЦиРО сделал на заседании комитета, который рассматривал этот проект, предложив ряд поправок к этому документу. Однако, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая тоже присутствовала на заседании, высказалась категорически против предложений и поправок, которые подала ВСЦиРО, и призвала принять закон без них.

Законопроект критиковал и бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, баптистский пастор. По его мнению, проект грубо ограничивает конституционные права граждан Украины, поскольку лишает их права на выражение своих взглядов и убеждений, в соответствии с их мировоззрением и вероисповеданием.

"Гражданам нашей страны запрещается вне церкви или своего дома высказывать критические замечания относительно агрессивной пропаганды ЛГБТ, любых извращений... Внесенные в законопроект №0931 нормы доводят ситуацию до абсурда, лишая религиозные организации права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ или иным людям, которые ведут образ жизни, который противоречит общим моральным и церковным канонам. В случае отказа, церкви ждут серьезные штрафы и наказания", - отмечает он.

Епископ Римо-Католической церкви в Украине Радослав Змитрович также заявил, что проект должен быть отклонен Верховной Радой. "Этот закон, якобы предполагает противодействие дискриминации, но мы, как верующие чувствуем себя так, как будто нас теперь дискриминируют", - сказал епископ.

Против принятия закона выступил и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту с просьбой доработать проект закона №0931, чтобы не допустить ограничения конституционных прав граждан.

В обосновании просьбы указано, что не должны считаться дискриминацией ситуации, когда появляются возражения на основании религиозных убеждений. В частности. когда врач-гинеколог отказывается делать аборты, эвтаназию или операцию по изменению пола из-за таких убеждений. Когда чиновник отказывается оформлять однополые браки, а предприниматель - изготавливать продукцию с аморальными лозунгами.

В связи с этим раввин предложил отметить в законе, что дискриминацией не являются действие или бездействие лица и или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания.

Также Моше Асман предложил дополнить законопроект № 0931 следующим положением: "Не считаются дискриминацией в сфере труда преимущества при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае высвобождения для учредителей (участников) и членов религиозных организаций и основанных религиозными организациями юридических лиц, установленные их уставами или законами Украины".

Кроме того, общественные и религиозные организации критикуют появление в проекте таких расплывчатых понятий, как "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация". Учитывая двусмысленность и неконкретность данных понятий, открываются широкие возможности для наказания за любые критические замечания, считают оппоненты принятия документа.