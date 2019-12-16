Глава Украинского культурного фонда (УКФ), супруга экс-президента Петра Порошенко Марина написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с давлением со стороны действующей власти на членов команды Фонда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За несколько дней до того, в Министерстве культуры заявили, что не проводили и не собираются проводить в ближайшее время аудит работы и распределения бюджетных средств, которые были выделены Украинским культурным фондом (УКФ). Речь идет о сумме 700 млн гривен.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как главы Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициировано Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", - сообщила Порошенко в своем видеообращении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность" в понедельник.

По ее словам, претензии к ней вызваны ее фамилией. "Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет", - отметила Порошенко.

Она также поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.

Как сообщала "Страна", в недавнем интервью министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в Госбюджете на 2020 год УКФ выделено 500 млн грн. Позже выяснилось, что денег Фонду выделяют еще больше - 700 млн.

После этого, Марина Порошенко прокомментировала выделение ее фонду 700 млн грн из бюджета Украины.

Видео: youtube.com/ 5 канал