Ко второму чтению в законопроекте о земельной реформе уменьшат концентрацию земель в одних руках, введут налог на перепродажу земли и запретят покупать землю иностранцам до решения референдума.

Об этом заявил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

"Земельная реформа. Финальная версия. Статус на утро понедельника.

1. Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума.

2. Концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках существенно уменьшат. Варианты от 5 до 50 тыс. га. Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку. Но окончательного решения еще не принято.

3. Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.

4. Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 г. хватит с головой. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут обработать полный объем этой поддержки.

5. Учитывая ночное нападение на депутата СН на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", - написал Мушак.

Скриншот: Facebook/Алексей Мушак

Ранее сообщалось, что МВФ потребовал разрешить продажу земли и не возвращать Приватбанк Коломойскому.

Также мы писали, что Рада не сможет принять до нового года законопроекты о рынке земли и Приватбанке - нардеп Верещук.