В деле убитого журналиста Павла Шеремета осталось множество "белых пятен" - несмотря на то, что предполагаемые убийцы были недавно задержаны.

Одно из таких не совсем понятных мест - это роль атошников Инны и Влада Грищенко. Сначала МВД объявило их непосредственно причастными к делу. А потом сдали назад и заявили, что "Пума" и "Буча" - военные позывные супругов - пока лишь свидетели.

Сейчас муж и жена арестованы по другому делу - подготовке убийства предпринимателя в Ивано-Франковской области. Однако очевидно, что по делу Шеремета с супругами плотно работают.

Слухи об их причастности к убийству Шеремета пошли еще в конце ноября - когда суд арестовал "Пуму" по ивано-франковскому делу. А на днях глава МВД Арсен Аваков заявил, что взрывчатка, изготовленная "Бучей" в 2018 году, похожа на ту, которая убила журналиста двумя годами ранее.

Интересно, что в телефонных переговорах, опубликованных МВД, Инна Грищенко выглядит едва ли не как организатор всей схемы, который держит в руках нити, ведущие к другим участникам группы. И дает им советы, как вести себя на допросе по делу Шеремета.

Однако потом оказалось, что ее нет ни в одном из официально озвученных документах по делу об убийстве Шеремета.

Судя по биографии "Бучи" и "Пумы" - они в реальной жизни были связаны с основными подозреваемыми: Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Но следствие не спешит вручать им "пидозры".

"Страна" разбиралась в деталях необычной биографии супругов Грищенко и почему их до времени держат в резерве у следствия. Как и Яну Дугарь, которой вручили подозрение в соучастии, но отправили не в тюрьму, а под домашний арест.

"Буча". Патриот-рецидивист

Владиславу Грищенко по прозвищу Буча 41 год. По данным Украинской правды, у него семь судимостей, из которых минимум пять по состоянию на 2016 год были не погашены. Среди них кражи, мошенничество, хулиганство, вымогательство, грабеж.

Впервые он был осужден в 17 лет. Судя по данным Единого госреестра судовых решений, в июле 1995 года Грищенко приговорили к 4,5 годам заключения и конфискации имущества - за кражу. В декабре 1998 года - к 5 годам - за мошенничество и вымогательство. В октябре 2003 года "Буча" получил 7 лет - за хулиганство и избиение. В мае 2004 года ему добавили еще 7 лет за грабеж.

В начале 2009 года Грищенко вышел на свободу условно досрочно. Но уже в мае 2011 года его приговорили к 4 годам лишения свободы за кражу. В разгар Евромайдана, в декабре 2013 года, он вновь условно-досрочно вышел на свободу.

На Донбасс Грищенко пошел добровольцем "Правого сектора", где его криминальная биография никого не смутила.

Занимался разведкой, возглавлял взвод, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. Позже заключил контракт с ВСУ, став сапером 95-й отдельной аэромобильной бригады. Демобилизовался он в 2017 году.

В 2017 году Грищенко выступал в Киевсовете с просьбой предоставить официальный статус бойцам добробата и переименовать одну из улиц в Киеве в честь командира УПА Романа Шухевича.

Владислав Грищенко в Киевсовете

В 2019 году был одним из инициаторов пресс-конференции, на которой "киборги" осудили политиков за использование ветеранов АТО в предвыборной президентской кампании. Критика была направлена в адрес Юлии Тимошенко. То есть, работал "Буча" в рамках предвыборной кампании Порошенко.

На Донбассе Грищенко обвинли в мародерстве. В 2014 году семья предпринимателей Разумовских, которые выехали после начала АТО, сообщили, что их трехэтажный дом в поселке Пески неизвестные пообещали заминировать и взорвать, если хозяева не перечислят шантажистам 20 тысяч долларов в течение суток.

В Youtube было размещено видео, на котором люди в камуфляжах и с оружием рыщут по дому. Среди них человек похожий на "Бучу". Об этом написала журналист Татьяна Заровная в Facebook. Видео на данный момент из YouTube удалено.

В 2016 году "Бучу" попытались нанять киллером в Днепропетровской области. Но он сдал заказчика полиции и помог полиции раскрыть преступление. Ссылаясь на это, а также на свою службу добровольцем, Грищенко в 2017 году попросил суд досрочно снять последнюю судимость. Но суд отказал, поскольку "Буча" был неоднократно судим.

Последний раз Грищенко попал под арест за покушение на жизнь предпринимателя в Ивано-Франковской области в июле 2018 года. Его машину хотели взорвать, но устройство не сработало. При этом, по данным МВД, похожая взрывчатка была использована ранее для убийства Павла Шеремета.

Суд арестовал осенью по этому делу сначала "Бучу", а потом и его жену.

С супругой Инной "Пумой"

Вот краткая фабула этого преступления. 13 июля 2018 года Грищенко, по версии следствия, попытался взорвать "авторитетного" прикарпатского бизнесмена Михаила Чекурака. Вернувшись домой после поездки в село Чекурак нашел на тротуаре возле своего внедорожника самодельную взрывчатку. Она должна была взорваться, когда автомобиль тронется с места, но что-то пошло не так - бомба отвалилась и упала на плитку.

После нескольких экспертиз правоохранители вышли на Бучу-Грищенко, который, как они подозревают, и прикрепил ночью взрывчатку, пока Чекурака не было дома.

Владислава Грищенко, задержали в сентябре 2019 года. По версии следствия, вместе с группой лиц он планировал взорвать бизнесмена. В ноябре задержали и его супругу Инну. Ей инкриминировали соучастие в покушении на убийство.

"Я стала жестокой". Что известно о "Пуме"

Инне Грищенко 40 лет. У нее есть 15-летняя дочь от предыдущего брака.

До того, как пойти на фронт, 15 лет работала в органах милиции, а также пенетенциарной системы - в частности, в Бучанской колонии. По ее словам, именно там она и познакомилась с будущим супругом Владиславом Грищенко, который отбывал срок (вероятно, оттуда и прозвище "Буча").

Грищенко сама признавалась, что ее должность в колонии была "золотым дном".

"До войны я была инспектором отдела кратковременных и длительных свиданий в Бучанской колонии. Это же "золотое дно" — люди за полгода выезжали оттуда на машинах, а я, как дура, без ничего", - говорила она.

То есть по сути оба отправились на войну из тюрьмы. Что подтверждают и слова "Пумы".

"Уже в марте (2014 года - Ред.) стала заниматься всякими делами, собиралась в "Донбасс", но муж ушел в "ПС", и я оправилась за ним. Хотя он был в разведке, а я строила в "Правом секторе" контрразведку, руководила оперативным отделом. Так что и не виделись практически. На Покрова 14 октября нас обвенчали прямо на "передке"".

Инна и Владислав Грищенко

По ее собственным словам, в зоне АТО "Пума" была до мая 2015 года.

"Входила в число людей, которые организовали эту структуру (ДУК Правый сектор - Ред.). Муж Влад и сейчас на фронте, он разведчик. Получила ранение 28 мая прошлого года под Мариуполем", - говорила она в ноябре 2016 года.

По ее признанию, у нее была агентурная сеть на территории "ДНР", и местные жители корректировали для "Правого сектора" артиллерийский огонь.

"Мой номер телефона "ходил" по линии фронта, на той стороне, у сепаров, очень часто. Местные жители, оставшиеся по ту сторону, очень часто выходили на меня. Я их могла проверить, поэтому они нашим ребятам давали определенную информацию и данные. И даже огонь корректировали артиллерийский на Донетчине", - говорила "Пума".

"До войны я была жесткая. Сейчас стала жестокая", - заявляла Грищенко. По ее словам, на Донбассе воевали ее брат и отец - оба добровольцами.

Кстати, из признаний "Пумы" можно сделать вывод, что в "Правом секторе" служило много уголовников. "Поначалу было много конфликтов — рядовые бойцы не доверяли мне, "человеку из системы"... Хотя по-настоящему "своей" в "ПС" я никогда не была", - говорила Грищенко.

Кто мог конфликтовать с бывшей сотрудницей тюремной администрации - понятно: те, у кого на тюремщиков большой зуб. То есть бывшие арестанты.

После ранения и лечения Грищенко устроилась официанткой в киевскую Pizza Veterano.

В 2017 году - то есть уже после убийства Шеремета - они с мужем открыли свою ветеранскую ресторацию "Патріот" во Львове. На какие средства - неизвестно. Однако меньше, чем через год ресторан закрылся.

"Пума" по этому поводу говорила, что Львов не столько патриотичный, сколько меркантильный город.

Также в СМИ ее называли главой Ассоциации комбатантов Украины - то есть тех, кто воевал на Донбассе нелегально.

В полиции заявили, что Инна Грищенко в последнее время занималась активной деятельностью, связанной с помощью военным подразделениям. При этом, за время АТО, она приобрела две квартиры и автомобиль.

Топили против Зе и Авакова. Что Пума и Буча писали в соцсетях

Инна Грищенко выступала за Петра Порошенко на выборах президента. На ее Facebook-странице есть характерные фотографии - как с апологетикой экс-президента, так и с высмеиванием Зеленского.

Также Пума с мужем "Бучей" призвала в конце лета ходить на акции против главы МВД Арсена Авакова.

Ее муж Владислав Грищенко не отставал от супруги. После обмена пленными он назвал Зеленского "предателем" и "недоразумением".

Друзья у "Пумы" скрыты. Но у "Бучи" в списке друзей - "Риффмастер" Антоненко и "Лиса" Кузьменко. А также военный медик Яна Дугарь. То есть главные подозреваемые по делу.

В том же списке застрелившийся после вызова на допрос по делу Шеремета Иван Вакуленко (он же "Пистолет"). По версии следствия, Вакуленко подвозил Бучу к месту преступления в Ивано-Франковской области в 2018 году.

Все те же люди, кроме Антоненко, есть в друзьях у альтернативного Facebook-аккаунта Инны Грищенко "Пума Петрівна". То есть, все фигуранты дела, как минимум, знакомы между собой.

Роль Яны Дугарь

Медсестра Яна Дугарь из 25-й аэромобильной бригады - это третий человек, который отделался от следствия по Шеремету сравнительно мягкой мерой пресечения. Ей присудили домашний арест - хотя двух других предполагаемых соучастников отправили под стражу.

Яна Дугарь - из Новомосковска Днепропетровской области. Ей 24 года, она сирота, в 19 лет поехала на Донбасс добровольцем. По образованию медсестра. Службу начинала в 66-м мобильном госпитале города Покровск (бывший Красноармейск).

Потом участвовала в боях под Авдеевкой, где, кстати, стояли позиции "Правого сектора". Позже из госпиталя перевелась в 25-ю бригаду воздушно-десантных войск. Она более 20 раз прыгала с парашютом, утверждают ее сослуживцы.

Дугарь - кавалер ордена "За мужество" III степени, отмечена медалью "За оборону Авдеевки" и другими наградами.

В соцсетях Яна была не слишком активна. Список ее друзей закрыт. Но она есть в друзьях у арестованной Юлии Кузьменко.

Ее роль в преступлении, по данным МВД - это разведка. Дугарь фотографировала камеры на путях отхода преступной группы, утверждают в полиции. А также следила за домом и машиной Павла Шеремета.

В опубликованных МВД телефонных записях есть цитата Яны Дугарь. В которой идет речь о том, что у нее девять мобильных телефонов и набор сапера на съемной квартире.

"Скажем так. Если они, не дай Бог, зашли ко мне в квартиру, там где я снимаю... Там, где у меня лежит семь телефонов, семь. Два из которых я использую, и еще плюс сем телефонов. Плюс три книжки по саперскому делу. И плюс полностью набор реального сапера. В прямом смысле этого слова. Чемодан, рюкзак, ну, такая сумка сапера, где есть все кольца: кольцо такое, кольцо такое, кольцо такое, кольцо такое. Шпильки, веревки, зажимы и все другое.

Честно, я когда увидела книжки, у меня чуть инфаркт не случился. А когда убирала, под ковриком, кресло, потому что у меня была генеральная уборка. Отодвинула кресло, то в комнате, в которой я не живу, ну я же снимаю квартиру... У меня там ровер стоит, у меня там сушилка стоит, диван-кресло, стол мой рабочий, за которым я работаю. Ну такой, рабочий более-менее кабинет. Такой, знаешь, как для хозматериала. Я такая пылесошу... Думаю, ну блин, там допылесошу. Отодвигаю и у меня блин, а там сумка. Вот, где я очкон*ла! Вот реально, где мне стало страшно", - говорила Дугарь.

То есть, уже судя по этому - девушка непростая. И тем не менее, ее отправили под домашний арест. То есть достаточно мягка мера пресечения.

Кто даст признательные показания?

Итак, в отличие от двух фигурантов дела, отправленных под стражу, Яна Дугарь пока отделалась лишь домашним арестом, а супруги Грищенко вообще официально не подозреваются по делу Шеремета.

С чем связана подобная мягкость следствия?

Здесь стоит вспомнить, что глава МВД Аваков на прошлой неделе намекнул, что заказчик по делу Шеремета может находиться в СБУ. А некоторые эксперты и политики заявили прямо, что вся группа, убившая Шеремета, состояла из агентов "конторы" (об этом говорили юрист Андрей Портнов и нардеп Илья Кива).

Поэтому не исключено, что Дугарь и супруги Грищенко сейчас разрабатываются полицией - на предмет показаний о том, кто заказал убийство Шеремета. Либо, как минимум, для получения признательных показаний в обмен на смягчение приговора за прежние преступления (в случае с Грищенко), либо выходом на волю (в случае с Бугарь).

Этим может объясняться мягкая мера пресечения для Яны Дугарь и затягивание с "пидозрами" по делу Шеремета для супругов Грищенко. Что выглядит как элемент торга и намек, что при правильном поведении это дело их может и не коснуться.

Дугарь здесь может рассматриваться как наиболее слабое звено, которое легче склонить к признательным показаниям. Тем более, что и вина ее, по версии следствия, куда более мягкая, чем у Антоненко и Кузьменко. Что же до "Пумы" и "Бучи", то над ними уже висит одно уголовное дело. Что в теории может сделать их сговорчивее и по второму.

Признательные показания кого-либо из троих очень помогли бы следствию "закрепить" свою версию, так как пока, судя по предъявленным доказательствам, у полиции есть лишь косвенные подтверждения их вины.

Правда, Грищенко ранее на суде уже заявлял, что его силовики пытались склонить к тому, чтоб "взять" на себя вину по делу Шеремета и по ряду других преступлений, но он это делать отказался.