Санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", включенные в проект бюджета Пентагона 2020 года, смогут лишь затормозить некоторые работы, но не остановить его строительство. Об этом говорится в комментарии агентству Bloomberg. Окончание строительства этого газопровода планируется на конец 2019 года.

Санкционный режим планируется распространить на суда, занятые как на строительстве "Северного потока-2", так и "Турецкого потока", а также на людей и организации, которые их предоставляют.

В то же время, по данным Bloomberg, у Госдепа и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить санкционные списки. Затем еще 30 дней будет дано фигурантам списка, чтобы принять решение о дальнейшем участии в проектах.

Этот санкционный проект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором от Демпартии Джин Шахин. Они рассчитывают одобрить военный бюджет до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря, а президент США Дональд Трамп обещал подписать его.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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