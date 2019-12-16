Предлагаемые президентом Владимиром Зеленским изменения в Конституцию отменяют демократическую реформу децентрализации и вводят смотрящих и диктатуру.

Об этом во время согласительного совета в Раде заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"На сайте ВР в 10:45 появился тест его изменений в Конституцию, которым отменяется демократическая, европейская реформа децентрализации. Быстрый анализ показывает, что президент под видом префектов вводит своих смотрящих, он сможет прекращать полномочия мэров или советов, ликвидировать общины, по представлению префектов будут назначаться какие-то государственные уполномоченные. Вместо народовластия – диктатура. Постсоветские люди во власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с Генсекретарем во главе", - заявила она.

Также Геращенко пообещала, что "Евросолидарность" будет этому противостоять.

В тоже время, стоит отметить, что проект изменений в Конституцию поданный Зеленским, практически полностью копирует тот, который был принят в 2015 году в первом чтении под авторством Петра Порошенко. Только в нем нет упоминания об особом статусе Донбасса, которые были в проекте изменений в Конституцию при Порошенко.

Видео: Facebook/Ирина Геращенко

Скриншот: Facebook/Ирина Геращенко

Как сообщалось, в понедельник, 16 декабря, на сайте парламента был опубликован текст президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию. В нем Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства Украины.

Например, ликвидировать понятие "район", ввести "округ", ликвидировать обладминистрации и ввести вместо них исполкомы областных советов. И, в тоже время, внедрить институт префектов, которые будут иметь право обращаться к президенту с просьбой о приостановке действия решений местных органов власти, а также о приостановке работы самих органов власти.

Подробнее о законопроекте по изменениям в Конституцию по децентрализации можно прочитать в нашем материале.