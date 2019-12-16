В Украине готовятся узаконить двойное гражданство и считают, что такая "програам иммиграции" поможет наполнить страну людьми. Об этом заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк в интервью "Европейской правде".

По его словам, первым шагом к этому стало внесение в Раду президентского законопроекта №2590.

"Этот документ, вероятно, еще предстоит обсудить в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - отметил он.

Соколюк считает, что Украине необходимо "наполнение людьми для развития нашей страны".

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, есть ли у них также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из другого гражданства для получения украинского паспорта", - отметил он.

В то же время будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, добавил чиновник.

"Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... Но лозунга "Приезжайте!" – недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы поощряла это сделать", - подчеркнул руководитель ГМС.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-нардеп Игорь Мосийчук обещает представить улики по двойному гражданству Давида Арахамии.

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