В Кремле призвали изучить проект изменений в Конституцию Украины на предмет соответствия Минским соглашениям по особому статусу Донбасса и формуле Штайнмайера.

Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившийся сегодня закон о децентрализации власти в Украине. Его слова приводит "Интерфакс-Россия".

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", – отметил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что не будет отвечать на вопрос об отсутствии в документе упоминания об особом статусе Донбасс. "Здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть минские договоренности, и в Париже (на саммите в "нормандском формате" 9 декабря – Ред.) стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям. В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", – пояснил он.

Законопроект Зеленского о децентрализации был опубликован на сайте Верховной Рады 16 декабря. Там отсутствует пункт об особом статусе Донбасса, предусмотренный Минскими соглашениями.

Другими словами, уже очевидно, что там нет того, на предмет чего его призвал изучить Песков.

Как сообщала "Страна", согласно законопроекту, вместо районов появляются округа. Из Конституции убирается конкретный перечень областей. Вместо них появляется пункт, что порядок создания, изменения границ и переименования областей, округов и громад определяется отдельным законом.

"То есть, это означает, что Рада сможет перекроить границы областей (например, их объединить), не меняя Конституции", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Также может быть усилена президентская вертикаль власти на местах, путем введения институт префектов. В случае принятия данного законопроекта в текущей редакции они смогут останавливать любое решение местных органов власти.