Украина должна выполнять взятые на себя обязательства по минским договоренностям. Именно это Россия считает самым главным в вопросе нынешних киевских властей. Такоеи заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает "МК".

По словам Пескова, в Кремле отметили разницу в подходах между двумя президентами Украины: нынешним - Владимиром Зеленским и бывшим - Петром Порошенко.

"Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, в Кремле надеются, что все договоренности будут реализованы, и "Киев пройдет свою большую часть пути" в плане реализации минских соглашений.

Ранее "Страна" писала о том, что Пристайко снова заговорил о введении миротворцев на территорию "ДНР" и "ЛНР".

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