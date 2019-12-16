Полиция провела обыск в квартире скандального музыканта Антина Мухарского по делу о сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Наполиции.

Антин Мухарский. Фото: Facebook/Антин Мухарский

"Следственные действия в квартире Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть интернет", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, группа лиц организовала интернет-магазин в одном из популярных мессенджеров, с целью сбыта указанных веществ путем "закладок".

Производство расследуют следователи Кропивницкого отдела полиции по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По данным полиции, ведением данным групп в сети занимались лица, проживающие в Киеве. На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский). В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарту, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Скриншот: Facebook/Національна поліція України

Как писала "Страна", 13 декабря Мухарский заявил, что "спецназ выломал дверь в его квартире на Подоле, где живут арендаторы". По его словам, обыск длился 5 часов. По мнению шоумена, обыск в его доме был связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, так как он также имеет отношением к волонтерскому движению и часто находился в зоне АТО. Впоследствии он опубликовал снимок с поломанным замком и попросил министра МВД Арсена Авакова посоветовать ему мастера.

Скриншот: Facebook/Антин Мухарский

Радикал и алиментщик. Кто такой Мухарский

Националистические песни "Ореста Лютого" можно назвать радикальными. Многие видео Мухарского содержали в названии нецензурную лексику, а клипы были посвящены негативному отношению автора к россиянам и событиям на Донбассе. В августе 2019 YouTube-канал Ореста Лютого был заблокирован за дискриминационные высказывания.

Мухарский также заявлял о необходимости перехода украинского языка на латиницу, чтобы "приблизить его к международному сообществу".

С фамилией Мухарского связан скандальный развод с телеведущей Снежаной Егоровой, которая родила от него троих детей - два сына, Андрей (2006) и Иван (2012), и дочь Арина (2010).

Егорова с Мухарским расстались еще в 2013 году, но официально развелись только в июне 2017 года. А спустя полгода, в декабре 2017 года Мухарский явился в Оболонский райсуд относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми.

Дело в том, что по решению суда, который длился четыре года, должен платить Егоровой алименты в сумме 3000 долларов в месяц.

Перед тем, как войти в здание суда, Мухарский полностью разделся и повесил трусы на двери суда, прикрывшись лишь бумажкой с обвинениями. На камеру он заявил, что иск к экс-супруге Снежане Егоровой суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.

После этого он уехал в Европу, объясняя такой шаг напряженными отношениями с Егоровой. И тем, что не может платить столь гигантские алименты.

В сентябре 2018 года Мухарский тщетно добивался встретиться с детьми и даже оставлял им послание на стене рядом с домом, где они живут: "Дети, папа вас любит и ждет встречи. Позвоните мне. Андрей, Орыся, Иван".

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что перед заявлением про обыск Мухарский записал видео с оскорблением Зеленского и его земляков.