Министерство цифровой трансформации Украины решило вести в соцсети новую рубрику и объяснять смысл непонятных слов. Авторы инициативы считают, что нововведение будет особенно полезным для людей старшего возраста.

"Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder (популярная социальная сеть для знакомств - Ред.)", - говорится в сообщении.

Теперь на станице Министерства в Facebook решили еженедельно делать непонятные слова простыми и сегодня объяснили, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост.

Фото: facebook.com

Также в Министерстве цифровой трансформации призвали украинцев показать словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам. "Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных", - добавили в ведомстве.

Ранее "Страна" писала о том, что трудовые книжки украинцев станут цифровыми, Кабмин одобрил изменение.

Также мы сообщали,что в Минцифре выбрали лицом цифрового государства украинскую модель из Польши.