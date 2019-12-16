На территории Донбасса должно начаться постоянное и всеобъемлющее перемирие с 20-21 декабря. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет УНИАН.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время саммита "нормандской четверки". Как он отметил, после прекращения огня станет понятно, возможен ли дальнейший прогресс.

"Этот документ в принципе дорабатывался каждые полгода. То есть достаточно времени – полгода, – чтобы стороны поняли, что конкретно ожидается от них на встрече лидеров. Мы начали это обсуждать еще в июле. 2 сентября этот документ был более-менее утвержденный советниками… То есть было достаточно времени для адаптации своих подходов и подготовки решений", - сказал Вадим Пристайко.

Ранее Пистайко заявлял, что перед следующей встречей в "нормандском формате", которая запланирована на апрель, Украина должна принять ряд важных решений в законодательстве для усиления собственной позиции на переговорах.

Ранее сообщалось, что Пристайко сказал, что Украина вводит децентрализацию во исполнение Минских договоренностей.