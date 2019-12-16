Белый дом согласился на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает УНИАН.

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"Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. - Ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца тому назад - это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.

По его словам, украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым есть готовые указы.

"Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", - пообещал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет из США выслали двух дипломатов посольства КНР по подозрению в шпионаже.

Также мы писали, что посольству США в Украине понравилось, как прошли переговоры в Париже.