Перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике, который в 2020 году пройдет в Киеве, Международная федерация гимнастики (FIG) и Европейский гимнастический союз (UEG) решили изменить в официальной документации написание украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию гимнастики.

Уточняется, что решение приняли после официального обращения Федерации художественной гимнастики Украины (UGF) и Оргкомитета Чемпионата Европы по художественной гимнастике "Киев-2020".

Украинская сторона обосновала свое обращение несколькими аргументами. Во-первых, 36-й ЧЕ по художественной гимнастике состоится в Киеве в мае 2020 года. А в официальном логотипе чемпионата, который в ноябре уже был утвержден Европейским гимнастическим союзом, написано "Kyiv-2020". Во-вторых, транслитерация "Kyiv" является более корректной и уже целый ряд международных организаций перешли именно на такой вариант написания.

"Мы благодарны, что Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение изменить написание на "Kyiv" фактически мгновенно после нашего обращения. В следующем году весь спортивный мир будет следить за событиями в Киеве во время чемпионата Европы по художественной гимнастике. Мероприятия такого уровня являются дополнительным стимулом, чтобы сохранять национальную идентичность и уважать идентичность других", - прокомментировала вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина и добавила, что официальное представление логотипа и лозунга чемпионата состоится в Киеве в январе 2020 года.

Напомним, в 2012 году вариант написания названия украинской столицы "Kyiv" признан Х Конференцией ООН по географическим названиям. В июне 2019 года Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе. В октябре 2019 года транслитерацию изменила Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА). После этого международные аэропорты мира массово меняют написания украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".

Ранее "Страна" писала о том, что The New York Times отныне будет писать латиницей Kyiv вместо Kiev.

Также мы сообщали, что вещательная корпорация ВВС с 14 октября меняет написание Kiev на Kyiv.