Прокурор Департамента ГПУ по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Александр Новиков победил в конкурсе на должность председателя Национального агентства противодействию коррупции (НАПК).

Об этом говорится на сайте Transparency International Ukraine.

Фото: ti-ukraine.org

"16 декабря Комиссия по отбору председателя НАПК объявила имя победителя. Им стал прокурор Александр Новиков. Сейчас он - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, среди дел, расследованием которых занимался Новиков, дело о возможной подделке результатов внешнего независимого оценивания (ВНО).

В 2015 году он был претендентом на должность главы/первого заместителя председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам юридического советника ТІ Украины Александра Калитенко, теперь Комиссия по отбору председателя НАПК должна внести соответствующее представление Кабинета министров о назначении Новикова на должность председателя Нацагентства.

Как сообщалось, 18 октября вступил в силу закон, предусматривающий перезагрузку НАПК, в частности, смену руководства и переход на единоличное управление Агентством вместо коллегиального.

28 октября Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии, куда вошли три представителя международных организаций и три от правительства.

25 ноября Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса, а 6 декабря объявила краткий перечень претендентов.

НАПК до марта 2018 года возглавляла Наталья Корчак, затем ее сменил Александр Мангул.

20 октября 2019 года правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак.

Ранее сообщалось, что экс-главе НАПК Корчак объявили о подозрении из-за ее декларации.

Также мы писали, что дело экс-главы НАПК Натальи Корчак отправили в суд.