Сегодня, 16 декабря, был опубликован текст законопроекта о децентрализации, который внес в Раду на прошлой неделе президент Украины.

Владимир Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию, которые меняют территориальное устройство страны.

Согласно законопроекту, вместо районов появляются округа. Из Конституции убирается конкретный перечень областей. Вместо них появляется пункт, что порядок создания, изменения границ и переименования областей, округов и громад определяется отдельным законом.

"То есть, это означает, что Рада сможет перекроить границы областей (например, их объединить), не меняя Конституции", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Отметим, что в законопроекте нет ничего об особом статусе Донбасса. Хотя заявления о том, что этого можно ожидать, звучали из уст украинских официальных лиц.

Одна из главных норм законопроекта - это не децентрализация, а наоборот усиление президентской власти на местах. Так, вводится институт префектов, которые могут останавливать любые решения местных советов. И если Конституционный суд признает их незаконными - то местный совет распускается.