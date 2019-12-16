Сегодня на сайте Рады появился текст законопроекта "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Это инициатива президента. Владимир Зеленский подал документ в парламент еще на прошлой неделе.

Децентрализация в Украине длится давно. Но изменения от Зе настолько радикальны, что по ним нужно менять конституцию.

При этом собственно никакой децентрализации в них нет - вместо этого прописано серьезное укрепление президентской вертикали на местах.

Ничего в законопроекте не говорится и о Донбассе. Хотя изначально были предположения, что вводить в конституцию особый статус будут именно через этот законопроект. А отсутствие упоминания об этом в изменениях показывает, что в ближайшее время к этому вопросу у Зе возвращаться не собираются.

Интересно также, что проект изменений в Конституцию поданный Зеленским - почти брат-близнец того, что приняли в 2015 году в первом чтении авторства Порошенко. Только без упоминания об особом статусе Донбасса.

"Страна" проанализировала, что предлагает Зеленский для территориального устройства Украины.

Вместо районов - округа, вместо ОГА - исполкомы

Одна из главных новаций - вместо районов появляются округа. А обладминистрации расформировываются и создаются исполкомы облсоветов. Собственно, последний момент - это единственное, что можно отнести к децентрализации в поданном проекте изменений в Конституцию. То есть теперь власть в областях будут осуществлять не назначаемые из Киева главы облгосадминистраций, а исполнительные комитеты областных советов, выбранные местными жителями.

Правда, полномочия этих исполкомов пока не определены - их будет регулировать отдельный закон.

Менять границы областей и переименовывать их можно будет без изменений Конституции

Также отдельным законом будет определяться порядок создания, изменения границ и переименования областей, округов и громад.

Из Конституции при этом убирается конкретный перечень областей. То есть, это означает, что Рада сможет перекроить границы областей (например, их объединить), не меняя основного закона.

Также, без изменений в Конституцию, можно будет переименовывать области.

Всемогущие префекты

В тоже время, шаг в сторону децентрализации через создание исполкомов с лихвой компенсируется шагом в сторону тотальной централизации через новый институт власти - префектов. Они будут представлять центральную власть в округах, областях и Киеве, у которого будет отдельный правовой статус (прописанный в законе о столице).

Планируется, что префектов будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префекты будут назначаться на 3 года.

Для сравнения, сейчас главы местных администраций назначаются точно таким же способом - но на срок полномочий президента.

Основной функционал префектов: обеспечивать взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти и прочее.

Но главное не в этом. Префекты, среди прочего, будут иметь право остановить любое решение местных советов, если оно, по их мнению, противоречит Конституции или угрожает национальной безопасности.

Далее префект должен обратиться к президенту. А тот останавливает не только действие акта, но и полномочия главы местного совета. То есть блокируется вся работа этого выборного органа. А вместо него назначается человек, должность которого называется "временный государственный уполномоченный".

Одновременно, президент обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение. И если КС решит, что акт неконституционный, местный совет распускается и идет на перевыборы.

То есть, по сути, президент может через своих представителей блокировать работу любых выборных органов власти и заменять их своим представителем еще до решения суда на основании лишь обращения префекта. А через суд, находящийся в Киеве - и распускать их. Что является прямой централизацией власти, а не тем, что декларируется в названии законопроекта. Местне органы власти таким образом, оказываются на куда более прочном "крючке" из Киева, чем сейчас.

Президент назначает префектов после создания исполнительных комитетов советов, но не позже 1 марта 2021 года.

Как начнут работать изменения в Конституцию?

Первые местные выборы глав общин, окружных, областных советов пройдут в течение 90 дней после вступления в силу закона.

Срок полномочия главы общины, депутатов совета общины, окружного, облсовета составляет 4 года. Их очередные выборы проходят в последнее воскресенье октября четвёртого года полномочий.

Глав окружного и областнго советов избирают на 1 год с правом ротации.

Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует, как будут вводиться изменения в Конституцию, если они будут приняты.

"Первые выборы облсоветов м местных органов власти проводятся в течение 90 дней после вступления в силу закона, которым устанавливается административно-территориальное деление.

Местные госадминистрации продолжают действовать до создания исполкомов облсоветов и окружных советов. Но чтоб их создать, нужно ещё принять закон о местном самоуправлении, который и определит их полномочия. Свершиться это должно не позже 1 марта 2021 года.

Тогда же (как только будут созданы исполкомы) президент начнёт назначать префектов".

Вопрос Донбасса

В законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса - несмотря на заявление главы МИД Вадима Пристайко, что Украина вводит децентрализацию во исполнение Минских договоренностей.

О децентрализации министр сказал 15 декабря, отвечая на вопрос о том, необходимо ли Украине менять свою Конституцию, чтобы закрепить договоренности "Нормандской четверки" в Париже.

Также о том, что именно в этом законопроекте может быть решен вопрос Донбасса, говорил помощник Зеленского Андрей Ермак.

Однако, как видим, тема особого статуса Донбасса вообще не звучит в законопроекте. Это лишний раз подтверждает, что встреча в Нормандском формате по итогу закончилась ничем и имела чисто декларативный характер. Поскольку этот вопрос был краеугольным для реинтеграции региона.